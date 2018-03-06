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ЦБ РФ установил обязательные нормативы для банков с базовой лицензией


Компании / Финансы / Банки

 

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Банк России установил обязательные нормативы для банков с базовой лицензией, их числовые значения и методику расчета, а также осуществление ЦБ надзора за их соблюдением, следует из опубликованной регулятором инструкции.

Инструкция устанавливает пять обязательных нормативов банков с базовой лицензией: норматив достаточности собственных средств (капитала) (H1.0), норматив достаточности основного капитала (Н1.2), норматив текущей ликвидности (Н3), норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) и норматив максимального размера риска на связанное с банком с базовой лицензией лицо (группу лиц) (Н25).

Российские банки с 2018 года начали разделяться на две категории по уровню капитала: кредитные организации с базовой лицензией (минимальный размер капитала 300 миллионов рублей) и универсальные (1 миллиард рублей). Переходный период будет завершен к 1 января 2019 года. Зампред ЦБ Василий Поздышев говорил в конце января, что о переходе на базовую лицензию ЦБ проинформировали 150 банков.

Согласно инструкции, минимально допустимое числовое значение норматива Н1.0 устанавливается в размере 8%, норматива Н1.2 - 6%, норматива Н3 - 50%. Максимально допустимое числовое значение норматива Н6 устанавливается в размере 20%, норматива Н25 - также в размере 20%.

Банки с базовой лицензией обязаны соблюдать установленные инструкцией обязательные нормативы ежедневно. Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее опубликования.

 

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