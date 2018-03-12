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Приток в фонды активов РФ за неделю составил $112 млн


Фонды / Компании / Финансы
  • #Доллары
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 7 марта вложили в фонды, ориентированные на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 112 миллионов долларов против притока в 111 миллионов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств - Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Россия была наиболее востребованной среди стран БРИКСТ, приток составил 112 миллионов долларов", - говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (Russia-dedicated funds), завершили неделю с притоком в 9,6 миллиона долларов. Пассивные фонды РФ зафиксировали за неделю отток в 30 миллионов долларов, а активные фонды отметили приток средств на сумму в 143 миллиона долларов.

В регионе развивающихся стран зафиксирован чистый приток в 768 миллионов долларов против 3,8 миллиарда долларов неделей ранее. Глобальные фонды развивающихся рынков (GEM) привлекли 317 миллионов долларов, а фонды региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) - 158 миллионов долларов. В частности, приток средств в Индию за неделю составил 58,6 миллиона долларов.

"В регионе развитых стран был зафиксирован чистый отток, особенно из США и стран Европы. Примечательно, что данные этой недели еще не учитывают официальное заявление США о пошлинах на импортируемые металлы, а также реакцию рынка на данные о рабочих местах в стране, вышедшие в пятницу", - отмечается в обзоре.

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