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Криптобиржа Binance заплатит за информацию о хакерах $10 млн


Компании / Технологии / Финансы / Банки

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж - Binance - заявила о создании фонда для выплат за предоставленную информацию о хакерах, которые могут угрожать криптовалютному сообществу в целом и самой бирже в частности. Как сообщается в блоге Binance, общая сумма фонда составит $10 млн. 

Из этих денег $250 тысяч обещается выплатить тем, кто даст информацию, на основании которой будет возможно арестовать злоумышленников, атаковавших биржу Binance 7 марта. Из-за атаки была нарушена работа биржи.

"Чтобы обеспечить безопасность криптосообщества, мы не можем действовать исключительно от обороны. Мы должны активно предотвращать все попытки взлома еще до того, как они будут осуществлены, а также доводить до конца расследование инцидентов. Несмотря на то что атака на Binance 7 марта не увенчалась успехом, было очевидно, что это была масштабная и заранее спланированная операция",— отмечается в сообщении биржи.

Помимо этого биржа Binance призывает другие криптобиржи последовать ее примеру и бороться с хакерами.

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