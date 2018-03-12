Эксперт: Сбор криптобиржами средств до $1 млн за листинг при ICO вполне оправдан

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Сбор криптобиржами денежных средств за проведение листинга токенов компаний в рамках ICO (первичное публичное размещение токенов) обычно вполне оправдан: таким образом, биржа получает уверенность в намерениях организаторов проекта, а компании - необходимое подтверждение перспективности своего проекта, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Меры "Яндекса" по борьбе с тайным майнингом полностью не решат проблему

Согласно исследованию издания Business Insider на основе данных из ряда источников, криптовалютные биржи взимают от 50 тысяч до 1 миллиона долларов за ICO на своих платформах. Эта сумма необходима, по данным издания, для проведения листинга и получения доступа к ликвидности. Многие проекты по ICO предполагают размещение на нескольких биржах, а это означает дополнительные начальные издержки.

ВХОДНОЙ БИЛЕТ

Как рассказали эксперты, каждая криптобиржа самостоятельно устанавливает стоимость листинга того или иного проекта. Таким образом, ценник для каждой компании будет свой.

"Смысл в том, что биржа, в зависимости от своего бренда, известности берет определенную сумму, столько, сколько считает нужным. Каждый желающий может сделать свою биржу и назначить свой ценник за добавление токена", - рассказал глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов.

"Биржи выставляют высокую стоимость за листинг, потому что являются своего рода монополистами на рынке, особенно, если речь идет о крупных биржах. Токены и криптовалюта, которые начинают торговаться на крупных биржах, сразу же вырастают в цене в несколько раз. Порой достаточно только слухов о том, что тот или иной токен или криптовалюта попадет на крупную биржу, чтобы цена подскочила вверх. Поэтому криптопроекты готовы платить "входную плату", - отметил сооснователь рейтингового агентства DigRate Станислав Шакиров.

Как рассказал представитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), криптобиржи чаще всего не публикуют открыто условия листинга, а обсуждают их персонально с каждым проектом. "Если проект является крайне перспективным, по мнению биржи, и листинг проекта привлечёт внушительную аудиторию новых пользователей и дополнительные объемы ликвидности, то проекту удастся разместиться без столь внушительных затрат", - пояснил он.

Директор по развитию Armenian Blockchain Forum Алексей Горулев, в свою очередь, указал, что гарантии относительно корректности информации и оценки проектов биржи не дают. "Плата за листинг - своеобразный "входной билет", подтверждение серьезности намерений. Но я еще ни разу не видел, чтобы при этом проводилась серьезная, глубокая проверка проекта и оценка рисков (как, например, делается при IPO). Однако все стартапы вынуждены мириться и платить, иначе нет шанса привлечь требуемые инвестиции", - отметил он.

Руководитель пресс-службы Waves Platform в России Глеб Костарев рассказал, что не все проекты должны проводить листинг на специализированных криптобиржах. "Есть и альтернативные решения. Например, можно выпустить токен на Waves и сразу же торговать им на децентрализованной бирже Waves DEX без дополнительных расходов", - привел он пример. Криптобиржа может взять с компании за ICO до $1 млн

РЫНОК БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Ввести ограничение на размер выплат криптобиржам за проведение листинга, по мнению ряда экспертов, крайне сложно.

"Крупные биржи имеют коммерческое право назначать любой ценник, если есть спрос. И биржам никто не может назначить ограничение. В целом, первая строка расходов в ICO - это маркетинг. Проект имеет смысл выпускать, если есть маркетинговый бюджет от 150-200 тысяч долларов, иначе про него сейчас никто не узнает. А выпуск токена на биржу - это обязательная часть, которая закладывается в бюджет", - отметил Зартдинов.

Аналогичного мнения придерживается и сооснователь рейтингового агентства DigRate Станислав Шакиров. "Любые ограничения комиссионных издержек на биржах — это абсурд. Биржи вправе выставлять свои прайсы за услуги — это капитализм в чистом виде, а крипторынок работает по этим законам", - считает он.

Сооснователь и глава департамента аналитики рейтингового агентства ICORating Анатолий Поединцев отметил, что возможность выплаты компанией такой суммы средств является подтверждением того, что проект не мошеннический.

"Деньги не всегда являются решающим фактором, для того чтобы биржа приняла решение залистить проект или нет. Для бирж критически важно, что проект не является скамом (мошенническим – ред.), что он легален и принудительного делистинга инициированного регулятором не будет, а также что объем торгов по токену проекта будет достаточным. Более того, на некоторых биржах существует процедура платного голосования для того чтобы понять, кто из проектов получит шанс заплатить за возможность залиститься на ней", - рассказал он.

В то же время эксперт по безопасности Group-IB Илья Обушенко отметил, что из-за этого финансового порога многие проекты не проводят ICO. "По моему личному мнению, многие проекты сталкиваются с тем, что не готовы отдавать огромные деньги на проведение ICO, в то время как еще летом 2017 года цены были гораздо меньше. Именно этот порог останавливает многих", - рассказал он.