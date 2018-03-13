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ЦБ предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение банками запретов регулятора


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Банк России рассмотрит вопрос установления ответственности собственников, менеджмента и сотрудников банков за нарушение вводимых регулятором запретов, будет предлагаться уголовная ответственность, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

Соответствующие предложения регулятора также изложены в консультативном докладе, опубликованном на сайте ЦБ для обсуждения с участниками рынка.

"Несмотря на то что у Центрального банка есть право запрещать какие-либо операции, наличие этого запрета, к сожалению, не гарантирует его исполнения, и мы видим определенные количества случаев действий банков в нарушении наших запретов и ограничений", - сказал Поздышев в ходе брифинга.

"Поэтому мы хотели бы обсудить вопрос ответственности за нарушения запретов Банка России. Обычно будет предлагаться уголовная ответственность, она связанна с понятием значительного ущерба", - добавил он.

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