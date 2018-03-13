Совкомбанк и Росевробанк договорились о слиянии

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Акционеры Совкомбанка и Росевробанка достигли договоренности о слиянии двух банков, говорится в совместном пресс-релизе кредитных организаций. Там отмечается, что согласно предварительным оценкам аналитиков, объединенный банк войдет в топ-3 частных банков России по размеру активов и капитала.

"Акционеры Совкомбанка и Росевробанка достигли принципиальной договоренности о слиянии банков. Активы объединенной банковской группы составят более 1 триллиона рублей, капитал превысит 100 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Сейчас Совкомбанк контролирует 45% акций Росевробанка. Дополнительно Совкомбанк приобретает у "РЕГ Холдинга" еще не менее 35% Росевробанка. Председатель правления Росевробанка Илья Бродский конвертирует большую часть своих акций в акции объединенного банка и войдет в его руководство, в том числе в набсовет банка.

"До конца 2018 года банки продолжат самостоятельную работу без существенных организационных изменений. После слияния клиенты Росевробанка получат доступ к более широкой географии за счет присутствия Совкомбанка более чем в 1000 городах и населенных пунктов по всей России, а клиенты корпоративного блока Совкомбанка получат более широкую продуктовую линейку и высококачественные сервисы, традиционно являющиеся сильной стороной Росевробанка", - приводятся в пресс-релизе слова председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева.

Бродский напомнил, что три года назад Совкомбанк вошел в состав акционеров Росевробанка. Он отметил, что за время совместной работы оба банка усилили свои позиции в тех нишах, где они являлись одними из лидеров.

По данным БИР Аналитик, Росевробанк на 1 января 2018 года занимал 44-е место в российской банковской системе с активами в размере 203,1 миллиарда рублей, Совкомбанк - 17-е место с активами в 708,5 миллиарда рублей.