ЦБ РФ внесет в АСВ 113,4 млрд руб в качестве имущественного взноса

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Банк России внесет 113,4 миллиарда рублей в качестве имущественного взноса в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) взамен списанных субординированных займов банков, которые регулятор санирует, - "ФК Открытие", Промсвязьбанка PSBR и Бинбанка, следует из годового отчета АСВ.

"В составе прочих активов показаны требования к Банку России по внесению имущественного взноса в имущество агентства на основании решения совета директоров Банка России от 9 февраля 2018 года", - говорится в сообщении агентства.

"В связи с ... прекращением требований агентства по договорам субординированного займа в отношении ПАО "Бинбанк", ПАО Банк "ФК Открытие" и ПАО "Промсвязьбанк", средства имущественного взноса Российской Федерации в имущество агентства, использованные на повышение капитализации указанных банков, будут замещены имущественным взносом Банка России", - уточняет АСВ.

Отмечается, что в 2017 году прекратили свое действие договоры субординированного займа с банком "ФК Открытие", Промсвязьбанком и Бинбанком на общую сумму 113,4 миллиарда рублей.

Согласно принятому в 2017 году федеральному закону о Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС), субординированные займы санируемых банков, в случае их отрицательного капитала, должны быть либо списаны, либо конвертированы в акции.

Банк России в настоящее время санирует четыре банка: "ФК Открытие", Бинбанк, Промсвязьбанк и банк "Советский".