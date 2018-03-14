ЦБ РФ взял на санацию "Траст" и "Рост банк"

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ взял на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) банк "Траст" и "Рост банк", сообщил регулятор в среду.

"Траст" и "Рост банк" входят в группы уже санируемых через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка соответственно.

"Банк России утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО "Национальный банк "Траст" NBTR. В рамках реализации плана участия Банка России на ООО "УК ФКБС" с 15 марта 2018 года возложены функции временной администрации по управлению ПАО "Банк "Траст", - говорится в сообщении.

Аналогичные меры регулятор принял в отношении "Рост банка".

ЦБ отмечает, что предусмотренные меры обеспечат бесперебойную деятельность банков по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.