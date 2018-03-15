Верховная рада назначила Смолия главой НБУ

КИЕВ, 15 мар - ПРАЙМ. Верховная рада по предложению президента назначила первого зампредседателя регулятора Якова Смолия главой Национального банка Украины.

Такое решение на заседании парламента в четверг поддержали 247 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы Нацбанка. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.

Ранее парламент уволил Валерию Гонтареву, занимавшую должность главы Нацбанка с 19 июня 2014 года и написавшую заявление об отставке еще 10 мая. Депутаты неоднократно требовали отставки Гонтаревой, обвиняя ее в падении курса национальной валюты и ликвидации большого числа украинских банков. По украинскому законодательству, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.