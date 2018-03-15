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ЦБ: Повышение агентством S&P рейтинга РФ существенно не повлияет на российский рынок


Компании / Финансы

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Повышение суверенного рейтинга России международным рейтинговым агентством S&P не окажет существенного влияния на российский рынок в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре ЦБ РФ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

S&P в конце февраля повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз по рейтингу - стабильный. В то же время Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Таким образом, теперь Россия имеет два рейтинга инвестиционного уровня от "большой тройки" рейтинговых агентств.

"Решение международного рейтингового агентства S&P повысить суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня привело к краткосрочному росту котировок российских финансовых активов, который достаточно быстро был компенсирован снижением мировых цен на нефть", - сказано в документе ЦБ.

"В более долгосрочном периоде решение S&P не окажет существенного влияния на российский рынок, поскольку данное решение было ожидаемо многими инвесторами. Об этом, в частности, свидетельствует российский CDS-спред, который находится вблизи уровней стран с более высокими рейтингами, например, Мексики или Индонезии", - говорится в обзоре.

Отмечается, что из-за роста волатильности на мировых рынках и снижения цен на нефть в феврале заметно выросла волатильность курса рубля. В свою очередь, это привело к снижению привлекательности сделок carry-trade.

"Из-за роста волатильности на мировых рынках и снижения цен на нефть в феврале заметно выросла волатильность курса рубля. В то же время рост волатильности, очищенный от волатильности нефтяных котировок, был не таким существенным. На этом фоне, а также из-за снижения ставок по валютным свопам несколько снизилась привлекательность сделок carry-trade", - сказано в документе.

 

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