Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в I декаде марта упала до рекорда - 6,66%

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады марта резко снизилась, до исторически самого низкого показателя в 6,66% против 6,91% в третьей декаде февраля, следует из материалов Банка России.

Это рекордно низкий показатель за все время расчета ставки, который ведется с 2009 года. До этого самая низкая ставка была зафиксирована во второй и третьей декадах февраля этого года — 6,91%.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России с конца ноября рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. Ранее порог составлял 3,5 процентного пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк SBER, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк PSBR и Россельхозбанк.