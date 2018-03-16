FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ за 2017 г на 31%


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Сбербанк SBER увеличил чистую прибыль по РСБУ за 2017 год с учетом событий после отчетной даты (СПОД) на 31%, до 653,6 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

В январе банк сообщал, что его чистая прибыль по РСБУ за 2017 год без учета СПОД выросла на 30,4% - до 674,1 миллиарда рублей. Таким образом, чистая прибыль банка после СПОД сократилась на 20,5 миллиарда рублей.

Чистый процентный доход банка с учетом СПОД увеличился относительно 2016 года на 8,3% и превысил 1,3 триллиона рублей, что на 1 миллиард (или на 8%) больше этого же показателя без учета СПОД.

По итогам 2017 года Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО на 38,2%, до 748,7 миллиарда рублей.

Контрольный пакет акций Сбербанка принадлежит ЦБ РФ, владеющему 52,35% обыкновенных акций (доля в уставном капитале — 50% плюс одна акция).

Версия для печати

Банки

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ