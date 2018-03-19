Прибыль банков РФ в январе-феврале снизилась на 16%

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Прибыль российских банков в январе-феврале снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 178 миллиардов рублей, следует из опубликованного ЦБ обзора о динамике развития банковского сектора.

"За январь–февраль 2018 года прибыль по банковскому сектору составила 178 миллиардов рублей (за аналогичный период 2017 года – 212 миллиардов рублей)", - говорится в документе.

Как отмечает регулятор, на показатели прибыли по банковскому сектору оказывают влияние проходящие процедуру финансового оздоровления банки, своевременно не признававшие убытки за предыдущие периоды их деятельности.

"Справедливая оценка их активов повлияла на показатели всего банковского сектора. Прибыль по банковскому сектору в январе–феврале 2018 года без учета финансовых результатов таких банков превысила 280 миллиардов рублей", - указывает ЦБ.

Вклады населения в банках РФ за февраль выросли 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 25,8 триллиона рублей.

"Вклады населения в феврале выросли на 1,4%, до 25,8 триллиона рублей, практически полностью компенсировав сезонное январское снижение", - говорится в материалах регулятора.

При этом за январь-февраль вклады населения снизились на 0,1%.

Розничный кредитный портфель банков РФ в феврале 2018 года вырос на 0,9%, до 12,4 триллиона рублей, корпоративный - практически не изменился - 30,2 триллиона рублей.

Совокупный объем кредитов экономике вырос на 0,3%, до 42,6 триллиона рублей.

"За январь-февраль 2018 года кредиты, предоставленные банковским сектором экономике, выросли на 1,2%, в том числе кредиты нефинансовым организациям - на 1%. Портфель кредитов физическим лицам увеличился за это время на 1,7%", - говорится в сообщении регулятора.