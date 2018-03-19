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Курс доллара поднялся выше 58 руб впервые с 12 февраля


Компании / Финансы

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Курс доллара поднялся выше 58 руб впервые с 12 февраля, свидетельствуют данные биржи.

Рубль теряет позиции, несмотря на дорогую нефть (около 66 долларов за баррель). Курс доллара к рублю расчетами «завтра» на 14.55 мск повышался на 0,44 рубля — до 57,93 рубля, курс евро — на 0,48 рубля, до 71,13 рубля. Ранее в понедельник доллар дорожал до 58,015 рубля — максимума с 12 февраля.

На рубль оказывают давление геополитические риски и ожидание решений по ставкам от ФРС США и Банка России, отмечают эксперты.

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