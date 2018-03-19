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Moody's считает меры ЦБ РФ против мошенничества с капиталом положительными для банков


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's считает предложенные Банком России меры против мошенничества банков, в частности, с состоянием своего капитала, положительными, говорится в обзоре агентства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Во вторник, 13 марта, зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что Банк России в рамках начала системной реформы регулирования залогового обеспечения предлагает изменить подходы к формированию банками резервов на возможные потери с учетом залогов, а также расширить свой надзорный инструментарий. Он также сообщил, что регулятор рассматривает вопрос раскрытия на своем сайте информации о вводимых запретах и ограничениях для банков, исключением будут публикации, которые могут вызвать дестабилизацию финансовой системы.

Как отмечает Moody's, речь идет об устранении регуляторных лазеек, которые частные банки использовали для сокрытия информации о недостатке капитала и плохих активах.

"Эти меры были бы положительными для банков, поскольку они будут способствовать укреплению качества их капитала и ограничению мошеннического кредитования представляющих риски заемщиков... Кроме того, эти меры позволят предотвратить широко распространенные мошенничества и ограничить риски, если регулятор официально сообщит банку о рискованной практике кредитования или мошеннической деятельности", - говорится в документе.

Негативно эти меры могут повлиять лишь на банки с небольшими резервами на покрытие потерь по кредитам. По оценке Moody's, среди банков с наибольшим количеством проблемных кредитов по отношению к резервам банк АКБ "Международный финансовый клуб" (172%, по данным на второй квартал 2017 года), банк "МБА-Москва" (139%, по данным на четвертый квартал 2016 года), Транскапиталбанк (122%, по данным за третий квартал 2017 года). В списке также значатся "Уралсиб", Автоторгбанк, Росдорбанк, банк "Возрождение", "Абсолют Банк", "Русский Стандарт", Новикомбанк.

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