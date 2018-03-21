Торговые ассоциации пожаловались ЦБ РФ на высокие комиссии системы "Мир"

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Национальные торговые ассоциации обратились к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой рассмотреть возможность снизить высокие тарифы обслуживания банковских карт платежной системы "Мир", говорится в письме ассоциаций, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

"Национальные ассоциации торговых компаний и поставщиков продовольственных и непродовольственных товаров, объединяющие крупнейшие компании России, ... информируют о чрезвычайной озабоченности ростом тарифов на обслуживание банковских карт, устанавливаемых операторами платежных систем", - говорится в письме торговых ассоциаций.

Письмо от 19 марта подписано руководителями Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Национальной ассоциации сетевой торговли (НАСТ), Союза независимых сетей России (СНСР) и Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз).

Авторы письма ссылаются на закон о защите прав потребителей, согласно которому любой продавец, вступающий в правоотношения с потребителем и имеющий доход за предшествующий календарный год более 40 миллионов рублей, обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) по выбору потребителя как путем наличного, так и безналичного расчета с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт.

В настоящий момент единственной национальной платежной системой является система "Мир", оператором которой выступает Национальная система платежных карт.

Таким образом, обязанность по приему банковских карт платежной системы "Мир" возлагается на подавляющее большинство участников рынка розничной торговли, в том числе относящихся к субъектам малого предпринимательства, сетуют ассоциации.

Согласно действующему регулированию тарифы национальной платежной системы определяются НСПК. Порядок их установления, максимальные и минимальные пределы, периодичность изменения и другие существенные показатели нормативно не закреплены, могут изменяться НСПК на свое усмотрение, указывается в документе.

В письме приводится пример, когда ставки межбанковской комиссии, согласно правилам НСПК, могут варьироваться в зависимости от сегмента розничного рынка от 4 рублей за трансакцию до 2% за трансакцию.

Это означает, что ставка эквайринга (а значит и расходов розничных компаний за трансакцию) по картам такого типа будет варьироваться до 3% от стоимости товара, отмечают они.

"Учитывая, что чистая прибыль участников рынка розничной торговли составляет в среднем 2-3% от выручки, мы полагаем, что ставка межбанковской комиссии, установленная в одностороннем порядке одним из участников гражданского торгового оборота - платежной системой "Мир", в условиях обязательного приема карт данного типа и невозможности отказа от приема данных карт розничными компаниями без санкций со стороны государства, ведет к ухудшению финансово-экономического положения розничных компаний всех форматов", - подчеркивается в письме.

В то же время торговые ассоциации считают, что если обязанность по приему банковской карты является императивной, регламентированной законом (как в случае с банковской картой платежной системы "Мир"), государство должно установить единые и прозрачные правила определения его стоимости.

Для обсуждения сложившейся ситуации на рынке розничной торговли ассоциации просят ЦБ провести совещание с участием руководства ассоциаций.