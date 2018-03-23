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Moody's подтвердило рейтинг Совкомбанка


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные депозитные рейтинги Совкомбанка в национальной и иностранной валютах на уровне "Ba3", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочные депозитные рейтинги в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "Not-Prime". Скорректированная базовая оценка кредитоспособности подтверждена на уровне "ba3".

Подтверждение рейтингов банка последовало за сообщением о планируемом увеличении доли Совкомбанка в Росевробанке. Акционеры Совкомбанка и Росевробанка 13 марта достигли договоренности о слиянии банков. Сообщалось, что Совкомбанк контролировал 45% акций Росевробанка. Предполагалось, что дополнительно Совкомбанк приобретет у "РЕГ Холдинга" еще не менее 35% банка по цене, чуть меньшей капитала Росевробанка. Слияние банков ожидается в 2019 году.

"Подтверждение рейтингов Совкомбанка отражает ожидания Moody's о том, что его кредитный профиль после приобретения и слияния с Росевробанком останется стабильным в течение следующих 12-18 месяцев", - сообщается в релизе. Агентство также ожидает, что в долгосрочной перспективе Совкомбанк получит выгоду от слияния, поскольку бизнес-модели банков хорошо дополняют друг друга, а слияние приведет к созданию крупного и диверсифицированного финансового учреждения.

 

Рейтинги банка могут быть понижены, если в России произойдет резкое ухудшение операционной среды, что приведет к существенному ухудшению качества активов, отмечает Moody's. В случае позитивных и устойчивых финансовых показателей банка агентство может повысить рейтинги.

 

По данным РИА Рейтинг, Совкомбанк на 1 февраля 2018 года занимал 16-е место в российской банковской системе, с активами в размере 721,3 миллиарда рублей, Росевробанк - 43-е место, с активами в 208,2 миллиарда рублей.

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