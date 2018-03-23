ЦБ в этом году переключит ставку на "нейтралку"

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Главной интригой мартовского заседания совета директоров Банка России стало не само снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, а сигнал регулятора о более быстром переходе к нейтральной политике – уже в этом году.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что этот переход будет плавным, с возможными паузами, а аналитики полагают, что ставка к концу года остановится ближе к верхней границе диапазона в 6-7%. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 7,25% годовых

"Уровень ключевой ставки постепенно приближается к тому диапазону, который мы обозначали как нейтральный. То есть такой, где денежно-кредитная политика не способствует ни снижению, ни ускорению инфляции относительно целевого уровня… Мы рассчитываем завершить переход к нейтральной политике в этом году", - заявила по итогам заседания Набиуллина. При этом в дальнейшем диапазон нейтральной ставки может меняться в зависимости от тех или иных факторов.

Аналитики сочли решение снизить ставку до 7,25% сбалансированным, хотя отметили, что инфляция позволяла ЦБ сделать и более решительный шаг, но его остановила возросшая волатильность и неопределенность на мировых рынках.

"Действие правильное. При нынешнем уровне инфляции и подавленном спросе в экономике, можно было снизить и на 50 базисных пунктов, но Центральный банк предпочел постепенность и аккуратность быстрому "удару по газам", - подтверждает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

Годовая инфляция в РФ в феврале сохранилась на уровне января в 2,2%. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в РФ по итогам 2018 года составит 3-4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.

ФАКТОР СДЕРЖИВАНИЯ

Набиуллина обратила внимание на внешние факторы. По ее мнению, усиление протекционизма со стороны США может сказаться на темпах роста глобальной экономики, хотя прямой эффект на российскую экономику от принятых США мер в торговой политике весьма ограничен.

Тема протекционизма вновь обострилась после того, как президент США Дональд Трамп в марте подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, в том числе из Китая и России. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 7,25% годовых

"Возросли также риски, связанные с ситуацией на глобальных рынках… Пересмотр ожиданий рынков может сопровождаться всплесками волатильности, как в феврале этого года. Определенное беспокойство вызывает и усиление протекционизма в мировой торговле, что может повлиять на глобальный экономический рост", - констатировала она.

"Рост внешней волатильности и геополитической неопределённости несколько ограничивает потенциал снижения ставки", - разделяет эту позицию главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

"Решение ЦБ было направлено в первую очередь на сбалансирование внешних и внутренних импульсов, и текущий показатель ключевой ставки можно считать адекватным. Мы имеем дело с усилением внешних рисков, волатильностью мировых рынков и воцарением на них протекционистских тенденций", - согласен главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.

"Вероятно, на ближайшем заседании ЦБ будет принято решение о снижении ставки еще на 25 пунктов, после чего, возможно, Банк России возьмет паузу. Этому будут способствовать возросшие геополитические риски и возможное увеличение бюджетных расходов. В целом, мы ожидаем ключевую ставку на уровне 6,75% на конец года", - полагает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ЦБ еще предстоит нащупать тот уровень ключевой ставки, на котором остановится цикл ее снижения, пока потенциал для снижения есть. "Мы при наших решениях в любом случае будем придерживаться принципа плавности и предсказуемости… Но мы не исключаем ни остановки в какой-то момент, ни шага 0,25, ни шага в 0,5 ", - предупредила Набиуллина.

Большинство экспертов верят, что регулятор понизит ставку до нейтрального уровня до конца года, вопрос - до какого предела.

ЦБ в докладе о ДКП, опубликованном в пятницу, также ожидает роста расходов бюджета после формирования нового правительства, однако влияние этого фактора на инфляцию будет ограниченным.

"Мы ожидаем продолжения снижения ставки во втором полугодии 2018 года, и ожидаем снижения на 25 базисных пунктов по результатам заседаний в апреле и июне. Однако считаем, что ЦБ прекратит цикл снижения после достижения в июне уровня ставки в 6,75%", - сказал главный экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин. Банк России осторожно подкрадывается к равновесной ставке

"По нашей оценке, в этом году на три оставшихся опорных заседания придется два либо три понижения по 0,25 процентного пункта. То есть более или менее уверенно можно ожидать 6,75% к концу года", - отмечает эксперт рейтингового агентства АКРА Дмитрий Куликов.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков ожидает от регулятора более смелых шагов и рассчитывает, что уже в этом году ставка приблизится к 6%.

В то же время Лисоволик менее оптимистичен. "Предполагаю, что в ближайшее время ЦБ возьмёт паузу и будет более осторожным. Выход к равновесной ставке – вопрос следующего года. Я думаю, что в текущем году переход к нейтральной ставке не будет завершён", - заключил экономист.