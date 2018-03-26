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Минфин РФ за создание системы допуска банков к оказанию услуг в зависимости от рейтингов


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ поддерживает идею создания системы допуска банков к оказанию разных видов услуг в зависимости от рейтингов, рассказал журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Ранее в понедельник газета "Известия" сообщила, что ФАС предлагает создать многоуровневую систему допуска банков к оказанию разных видов услуг в зависимости от рейтингов. В первую очередь речь идёт о привлечении вкладов.

"Мы пытаемся это делать, это не всегда возможно, но в целом это то, что мы пытаемся сделать. В постановлении о допуске банков к госзакупкам и такого рода вещам. В целом, да, поддерживаем", - сообщил Моисеев.

Как именно будет происходить оценка в зависимости от рейтингов, пока не решено. "По-разному, так однозначно сказать нельзя. Мы по ходу дела реализуем эти вещи. Это в процессе реализации находится", - добавил Моисеев.

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