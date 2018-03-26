Самарский Активкапиталбанк перестал выдавать вклады клиентам

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Самарский Активкапиталбанк ("АК Банк") перестал выдавать вклады клиентам, на прошлой неделе получил предписание Банка России об ограничении операций, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации.

"Да, совершенно верно", - сказал сотрудник банка, отвечая на вопрос о том, действительно ли банк перестал выдавать вклады. "У нас предписание ЦБ, получили на той неделе еще", - добавил он.

"Сумма вкладов населения на 1 февраля 2018 года составила 23,2 миллиарда рублей. Если наступит страховой случай, выплаты АСВ могут составить около 21 миллиарда рублей", - посчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Банк стабильно убыточен: его убыток за январь 2018 года составил 105,7 миллиона рублей, за 2017 год - 2 миллиарда рублей, за 2016 год - 1,5 миллиарда рублей.

Норматив текущей ликвидности (Н3) на 1 февраля 2018 года был близок к порогу 50% и составлял всего 61,2%, что свидетельствует об испытываемом банком дефиците ликвидности, отметил эксперт.

По информации на сайте Банка России, 50,1% акций банка принадлежит ростовскому ООО "Лира", бенефициарами которого являются Григорий Оганесян и Андрей Вейс; 20,19% - Алексею Леушкину, 10,8% - ООО "Волга", бенефициаром которого является Надежда Кузьмина, а также ряду физлиц напрямую и ООО "Акварель" (3,2%).

По данным БИР Аналитик, на 1 января банк занимал 118 место в банковской системе РФ.