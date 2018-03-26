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Китай начал второй этап тестирования международной платежной системы в юанях


Компании / Финансы

ПЕКИН, 26 мар - ПРАЙМ. Центральный банк Китая в понедельник объявил о начале второго этапа тестирования международной платежной системы в юанях. Цель внедрения системы - поддержать использование китайской валюты в международных расчетах, сообщает Dow Jones.

В эксперименте по внедрению Китайской международной платежной системы (CIPS) принимают участие десять китайских и иностранных банков. Система действует во все рабочие часы рынков разных стран, сказано в заявлении Народного банка Китая. На первом этапе тестирования она действовала только в рабочие часы в Пекине.

Центральный банк Китая намерен продолжить совершенствование системы, созданной в 2015 году.

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