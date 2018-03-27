НБУ отказал белорусскому "Паритет банку" в покупке украинской "дочки" "Сбербанка"

КИЕВ, 27 мар - ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) отказал в покупке украинской дочки "Сбербанка" SBER белорусскому "Паритет банку". Как сообщает украинский регулятор во вторник, 27 марта, причиной отказа стало несоответствие заявителя требованиям законодательства Украины.

"Национальный банк Украины отказал в согласовании существенного участия в ПАО "Сбербанк" акционерному обществу "Паритет банк" в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины",- отмечается в сообщении НБУ.