СМИ: ЦБ хочет разделить убытки от санации с владельцами банков

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Центральный банк России может поделить расходы на санацию кредитных организаций и страховых компаний с их бывшими собственниками. Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на разработанные министерством финансов и Банком России ко второму чтению в Думе поправок в закон "О банкротстве", регулятор будет предъявлять им упущенную выгоду от потраченных на финансовое оздоровление денег.

Представитель регулятора подтвердил существование этих поправок в документ, который в настоящее время находится на межведомственном согласовании.

отмечается, что размер убытков будет определяться исходя из того, что Банк России мог бы не выдавать средства на санацию бесплатно либо по льготной процентной ставке, а разместить эти деньги по ключевой ставке, которая действовала на момент передачи средств на санацию в фонды консолидации банковского или страхового секторов.

В то же время, отмечает издание, ущерб будет оцениваться и при вливании денежного потока в капитал банка, и при выдаче средств на возвратной основе по ставке ниже рыночной, рассказал зампред Банка России Василий Поздышев.