BBI: Российские миллиардеры с начала года стали беднее на $191 млн

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Совокупное состояние 27 российских миллиардеров за январь-март 2018 года уменьшилось на 190,9 миллиона долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), который опубликован агентством Блумберг.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Согласно индексу BBI, самым богатым в России по-прежнему является основной акционер "Северстали" CHMF Алексей Мордашов, его состояние уменьшилось на 362 миллиона долларов, до 19,3 миллиарда долларов. Второе место у президента "Норильского никеля" Владимира Потанина, состояние которого увеличилось на 175 миллионов долларов, до 19,1 миллиарда. Третью позицию занимает глава "Новатэка" NVTK Леонид Михельсон, чей капитал вырос за три месяца на 1,9 миллиарда долларов, до 18,6 миллиарда.

Состояние основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина увеличилось на 458 миллионов долларов, до 18,5 миллиарда долларов. Председатель совета директоров и основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг увеличил свой капитал на 199 миллионов долларов и оказался на пятом месте с состоянием в 16,4 миллиарда.

Капитал основателя USM Holdings Алишера Усманова вырос на 494 миллиона долларов, до 15 миллиардов. Вагит Алекперов увеличил свое состояние на 2,28 миллиарда долларов, до 14,9 миллиарда, основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко - на 567 миллионов долларов, до 14,4 миллиарда. В десятку также вошли Роман Абрамович и Михаил Фридман. Абрамович стал богаче на 1,23 миллиарда долларов, его состояние достигло 13,8 миллиарда. Фридман, напротив, потерял 825 миллионов долларов, его капитал оценивается в 13,5 миллиарда.

Геннадий Тимченко и Михаил Прохоров занимают 11-ю и 12-ю строчки с состоянием 12,3 миллиарда и 11,4 миллиарда долларов соответственно. На последнем, 27 месте, среди миллиардеров из РФ оказался генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын, его состояние уменьшилось на 177 миллионов долларов, до 4,18 миллиарда долларов.