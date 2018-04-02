ЦБ: Банк плохих активов будет создан из балансов "Рост банка", "Траста", ПСБ и АВБ

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Банк плохих и непрофильных активов будет создан из балансов нескольких банков - "Рост банка", "Траста", Автовазбанка и Промсвязьбанка PSBR; после очищения хорошие активы первых двух банков будут переданы в Бинбанк и "ФК Открытие", сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев. СМИ: Банк "плохих долгов" будет создан на базе "Траста"

В банк плохих долгов войдут активы примерно на 1,1 триллиона рублей, Банк России рассчитывает вернуть 40-60%, уточнил он.

"Идут окончательные операции по расшивке балансов: по переводу хороших активов в хороший банк и плохих и непрофильных активов - в фонд, который Центральный банк будет финансировать. Средний recovery (возмещение - ред.), который мы оцениваем и закладываем в бизнес-план, - это 40-60%, которые должны нам вернуться", - рассказал Поздышев.

"...Формирование банка или фонда проблемных и непрофильных активов. Он будет создан из нескольких балансов - это в основном баланс "Рост банка", на котором сформирован больший объем непрофильных активов, баланс банка "Траст". После очищения хорошие активы перейдут в Бинбанк и "Открытие", чтобы обслуживать их как обычные банковские кредиты", - сообщил он.

"И баланс Автовазбанка с частью баланса Промсвязьбанка, непрофильные, связанные с бывшими акционерами, не имеющие никакого отношения к будущим задачам Промсвязьбанка", - добавил Поздышев.

При этом Поздышев уточнил, что Банк плохих и непрофильных активов будет создан на базе "Траста", он будет работать как фонд прямых инвестиций.

"После взвешивания всех "за" и "против" банк плохих активов будет делаться на базе банка "Траст". К банку "Траст" будут присоединяться активы банка "Рост", активы Автовазбанка и часть активов после разделения баланса Промсвязьбанка" PSBR, - сказал он.

"Сразу хочу сказать, что банк непрофильных и плохих активов нами рассматривается не как кредитная организация. Это банк, который не будет работать как банк, это банк, который будет работать как фонд прямых инвестиций и непрофильных активов. В течение 2018 года мы, возможно, предусматриваем сдачу этим банком лицензии. Нужно будет произвести изменения, в том числе законодательства... Этот баланс будет работать как фонд", - подчеркнул Поздышев.

"Идут окончательные операции по расшивке балансов: по переводу хороших активов в хороший банк и плохих и непрофильных активов - в фонд, который Центральный банк будет финансировать. Средний recovery (возмещение - ред.), который мы оцениваем и закладываем в бизнес-план, - это 40-60%, которые должны нам вернуться", - рассказал Поздышев.

Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию ФКБС три крупных российских банка - "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. В середине марта ЦБ утвердил план своего участия в финансовом оздоровлении "Рост банка" и "Траста" и тем самым вывел эти банки из периметра "ФК Открытие" и Бинбанка.