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Кредиторы получили доступ к профилям пользователей "ВКонтакте"


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) создало сервис для проверки личных страниц заемщиков в социальных сетях, пишет РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что технологическую поддержку нового сервиса оказывала компания Mail.ru Group, (владеет "ВКонтакте", "Одноклассники", "Мой мир"). Один из собеседников издания отметил, что у НБКИ есть доступ к данным о пользователях социальных сетей, которыми владеет Mail.ru, и теперь бюро может "оказывать на ее базе услуги другим компаниям".

Бюро будет анализировать только те данные, которые указаны в аккаунтах пользователях и находятся в открытом доступе.

В беседе с изданием представитель НБКИ сообщил, что в общей сложности  услугами бюро в настоящее время пользуются свыше 4 тысяч компаний, "поэтому для НБКИ важно иметь "широкую линейку продуктов", - отмечает РБК.
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