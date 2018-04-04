ЦБ: Финансовые пирамиды часто маскируются под ICO

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Значительная часть финансовых пирамид в мире сейчас маскируется под ICO (процедуру первичного размещения токенов), и это международная проблема, заявил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"Сейчас значительная часть финансовых пирамид действительно маскируется под ICO, это проблема в первую очередь не внутрироссийская, это международная проблема, связанная ещё и с тем, что фактически идёт оказание трансграничных псевдофинансовых услуг", — отметил он.