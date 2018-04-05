ФНБ за март вырос в рублях на 2%

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ за март вырос в рублях на 2% - до 3,773 триллиона рублей, а в долларах сократился на 0,8% - до 65,88 миллиарда долларов, сообщил Минфин РФ в четверг.

По состоянию на 1 марта 2018 года объем ФНБ составлял 3,699 триллиона рублей, что было эквивалентно 66,44 миллиарда долларов.

В марте средства ФНБ в сумме 82,3 миллиона рублей были перечислены на депозит в ВЭБе для финансирования проекта по строительству нового аэропортового комплекса "Центральный" в Саратове. При этом Внешэкономбанк досрочно возвратил с депозитов 562 миллиона рублей, размещенных в 2016-2017 годах на проект по модернизации вагонов метро в Будапеште, и 136,4 миллиона рублей от проектов по приобретению и лизингу вагонов Московского метро. Средства на 550 миллионов рублей на депозите в ВЭБе были конвертированы в 9,7 миллиона долларов.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ на 1 апреля было размещено 15,66 миллиарда долларов, 15,14 миллиарда евро, 3,352 миллиарда фунтов стерлингов и 282,6 миллиона рублей.

На депозитах во Внешэкономбанке размещено 574,502 миллиарда рублей. Еще 3 миллиарда долларов вложено в суверенные облигации Украины, по которым страна объявила дефолт. В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, вложено 112,63 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов. В привилегированные акции кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей. Также на депозитах в ВТБ и ГПБ для финансирования инфраструктурных проектов размещено 164,434 миллиарда рублей.

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2017 года по 31 марта 2018 года составила отрицательную величину, равную минус 61,5 миллиона долларов, что эквивалентно убытку в 3,524 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 марта 2018 года составила 19,898 миллиарда рублей.