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Золотовалютные резервы Украины в марте сократились на 1,2%


Компании / Финансы

КИЕВ, 5 апр - ПРАЙМ. Золотовалютные резервы Украины в марте текущего года, по предварительным данным, сократились на 1,2%, до 18,191 миллиарда долларов, сообщила в четверг пресс-служба украинского Нацбанка.

Ранее пресс-служба ЦБ сообщала, что золотовалютные резервы Украины в феврале 2018 года, по предварительным данным, сократились на 0,17%, до 18,409 миллиарда долларов

"Международные резервы Украины на 1 апреля 2018 составили 18,191 миллиарда долларов США (в эквиваленте), по предварительным данным. За март они сократились на 1,2%, преимущественно в связи с осуществлением платежей правительства и Национального банка по государственному долгу", - говорится в сообщении.

Также, как отмечает Нацбанк, пополнение международных резервов происходило прежде всего за счет интервенций на валютном рынке.

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