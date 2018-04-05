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Сбербанк снизил ставки кредитов для малого бизнеса на 1–1,5 п.п.


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Сбербанк SBER снизил ставки при кредитовании малого бизнеса на 1–1,5 процентного пункта, сообщается в пресс-релизе банка.

"Сбербанк снизил ставки на 1-1,5 процентных пункта для представителей малого бизнеса с годовой выручкой до 60 миллионов рублей по заявкам, поданным после 3 апреля", - говорится в сообщении. Так, оформить беззалоговое финансирование для развития бизнеса можно под 17% годовых - ставка снижена на 1,5 процентного пункта. Ставки по овердрафтному кредитованию снижены на 1 процентный пункт, получить финансирование для покрытия кассовых разрывов можно по ставке 14,5% годовых.

Отмечается, что клиентам малого бизнеса также доступно финансирование на приобретение недвижимости в коммерческих целях. При этом приобретать можно и жилую недвижимость, с последующим переводом ее в нежилой фонд. Ставка на такое кредитование снижена на 1,6 процентного пункта, до 13,9% годовых. А кредитование под залог недвижимого имущества или транспорта осуществляется по ставке 16,5% вместо 17-18%.

Кроме того, производители сельхозтоваров теперь могут предоставить упрощенный пакет документов в рамках беззалогового кредитования с возможностью выбора индивидуального графика погашения. Отмечается, что ранее эта опция была недоступна данной категории заемщиков. А для клиентов Сбербанка с годовой выручкой до 60 миллионов рублей, имеющих расчетный счет и ряд других продуктов, при подаче заявки после 3 апреля возможна дополнительная скидка по ставкам на кредиты.

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