Fitch подтвердило рейтинг США на высшем уровне

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах США на высшем уровне "AAA", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочные РДЭ страны подтверждены на уровне "F1+". Рейтинг странового потолка подтвержден на уровне "AAA".

"Суверенный рейтинг США поддержан структурными факторами, включая масштабы экономики, высокий уровень дохода на душу населения и динамичную бизнес-среду", - сообщается в релизе. При этом Fitch считает, что рост дефицита и долга может в конечном итоге ухудшить кредитоспособность страны при отсутствии реформ.

Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года подписал закон о налоговой реформе, ключевое нововведение которой - снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Главной задачей реформы является возврат инвестиций непосредственно в американскую экономику, которые были ограничены ввиду высоких налогов для корпораций, предпочитавших из-за этого вложения в более конкурентные зарубежные рынки. По мнению Fitch, в долгосрочной перспективе эта реформа приведет к увеличению долга и дефицита, несмотря на некоторое позитивное влияние на краткосрочный рост.

Агентство ожидает, что рост ВВП США в 2018 году составит 2,7%, в 2019 году - 2,5%.

Негативные рейтинговые действия по отношению к суверенному рейтингу США маловероятны, однако, возможны в случае увеличения или ускорения темпов роста дефицита и соотношения долга к ВВП.