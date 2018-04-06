FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЦБ РФ планирует запустить реестр вкладов физлиц в 2019 году


Компании / Финансы / Банки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует подготовить все технические решения по проекту создания реестра вкладов физлиц к концу 2018 года, а запустить реестр рассчитывает в 2019 году, сообщила журналистам заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

"Мы сейчас уже техническое решение разработали, и первый этап нашей работы – выбор подрядчика и подготовка всех технических решений - должен завершиться к концу этого года. Есть кредитные организации, которые участвуют, как пилотные в этом проекте, их 11. Я надеюсь, что в следующем году мы сможем уже запустить единый реестр вкладов, в начале или в конце года, будет зависеть от того, потребуется ли внесение изменений в законодательство", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время обсуждается механизм, предусматривающий получение информации вкладчиками через портал госуслуг.

"По нашим предположениям, потребуются еще некоторые изменения в законодательство, поскольку портал госуслуг – это техническое решение не в ведении Банка России. И тут встает вопрос о доступе к банковской тайне... Но работа ведется. Мы обязательно ее завершим", - добавила она.

По словам Поляковой, реализация проекта для кредитных организаций не приведет к большим издержкам. "По нашим оценкам, для кредитных организаций это не приведет ни к каким катастрофическим издержкам, для Центрального Банка это будет стоить некоторых денег, потому что нам нужно будет обеспечить еще и хранение этих данных. Мы сейчас находимся в процессе рассмотрения нескольких вариантов", - отметила она.

Версия для печати

Банки

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ