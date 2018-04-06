Задорнов: Банк "Открытие" в апреле полностью погасит бридж-кредит ЦБ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 апр - ПРАЙМ. Банк "Открытие", санируемый ЦБ РФ, планирует в апреле полностью погасить кредит, выданный Банком России в августе-сентябре прошлого года, сообщил в пятницу президент банка Михаил Задорнов.

"Мы в апреле полностью загасим все те деньги, которые дал Центробанк в августе-сентябре как такой бридж-кредит на фактически поддержку баланса. Поэтому коллегам придется активно привлекать деньги населения, предприятий, в том числе деньги округа и муниципалитетов. Мы будем здесь достаточно амбициозные бизнес-планы строить, а также активно с физлицами работать, с малым и средним бизнесом", - заявил Задорнов журналистам после подписания соглашения о сотрудничестве с правительством ХМАО.

Он добавил, что за первый квартал текущего года клиентские средства банка увеличились на 60-70 миллиардов рублей, из которых 40 миллиардов - средства населения и около 30 миллиардов рублей - средства предприятий.

Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в понедельник сообщал, что Банк России в рамках санации предоставил ликвидность банку "ФК Открытие" в объеме 710 миллиардов рублей. Из них 380 миллиардов рублей было выдано под ставку 0,5%. Остальные средства на пополнение ликвидности предоставлялись банку по ключевой ставке ЦБ. По словам Поздышева, "Открытию" предстоит по графику погасить к 15 апреля 107 миллиардов рублей.

Президент "Открытия" и губернатор Югры Наталья Комарова подписали в пятницу в Ханты-Мансийске новое соглашение о сотрудничестве. Согласно условиям договора, банк будет принимать участие в благотворительных акциях на территории округа и выступать спонсором различных мероприятий, в частности - традиционного Югорского лыжного марафона.

Задорнов также отметил, что в регионе планируется серьезная интеграция "Открытия" и Бинбанка, который представлен в Югре пятью офисами. По его словам, при участии корпорации в автономном округе будет развиваться не только банковский, но и страховой бизнес, а также сфера пенсионного обеспечения.

"Мы сейчас уточняем свои планы до конца 2018 года, но в мае появится стратегия, где мы уже предложим малому и среднему бизнесу, крупным предприятиям свою поддержку по развитию. Это длинный инвестиционный проект, который позволит бизнес развивать не на один-два года, а строя стратегические планы", - добавил Задорнов.