Отток из фондов активов РФ за неделю сократился в 2,4 раза

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 4 апреля вывели из фондов, ориентированных на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 30,7 миллиона долларов против оттока в 73,9 миллиона долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Россия по итогам недели зафиксировала чистый отток на сумму 30,7 миллиона долларов. Напомним, по итогам предыдущего периода с российского рынка было выведено 73,9 миллиона долларов", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова. Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (Russia-dedicated funds), завершили неделю с оттоком в 63,4 миллиона долларов. Пассивные фонды РФ зафиксировали за неделю приток в 16,4 миллиона долларов, а активные фонды отметили отток средств на сумму в 47,2 миллиона долларов.

"Такие показатели отчасти нивелировало поступление предназначенных для России средств из неспециализированных фондов глобальных развивающихся рынков — плюс 52,9 миллиона долларов. … Приток средств через пассивные фонды профинансирован в основном за счет средств, выделенных для российского рынка неспециализированным фондам. Пассивные фонды, которые работают исключительно с российским рынком, завершили неделю в минусе на общую сумму 26,7 миллиона долларов", — отмечается в обзоре.

В регионе развивающихся стран зафиксирован чистый приток в 2,8 миллиарда долларов против 480 миллионов долларов неделей ранее. Глобальные фонды развивающихся рынков (GEM) привлекли 1,1 миллиарда долларов. Фонды региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) зафиксировали отток в 32,6 миллиона долларов.

Фонды, ориентированные на азиатские рынки (кроме Японии), завершили неделю с притоком на сумму 1,4 миллиарда долларов. Страны БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция) отметили чистый приток. "Угроза торговой войны между США и Китаем, а также резкое усиление волатильности на глобальных рынках акций (особенно на американском) побуждают инвесторов переводить средства с американского рынка на развивающиеся", — отметили авторы обзора.