Российские бизнесмены за день лишились $12 млрд

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Введение новых санкций против России со стороны США стало причиной тотальной распродажи российских активов: на текущий момент богатейшие бизнесмены РФ потеряли 12 миллиардов долларов, сообщает Forbes.

Сильнее всех пострадал совладелец En+ Олег Дерипаска, который потерял порядка 1,3 миллиарда долларов. Такой же суммы лишился совладелец "Норникеля" Владимир Потанин. Владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, который также является акционером "Русала", потерял 1 миллиард долларов.

Владелец НЛМК Владимир Лисин лишился 540 миллионов долларов, крупнейший акционер "Северстали" Алексей Мордашов – 530 миллионов долларов, совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон – 800 миллионов долларов, сенатор Сулейман Керимов – 840 миллионов долларов.

США в минувшую пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний. На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдается обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США.