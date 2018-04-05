Минфин в связи с испортившейся конъюнктурой не будет 11 апреля проводить аукционы ОФЗ

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ завтра, в среду 11 апреля, не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) - из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, сообщается в материалах министерства.

"Минфин России информирует о непроведении 11 апреля 2018 года аукционов по размещению облигаций федеральных займов в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой", - говорится в сообщении.

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Это решение американских властей вызвало массированные распродажи рублевых активов в понедельник, во вторник курс рубля продолжает резкое падение.