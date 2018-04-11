"Мир" занимает 11% рынка карт РФ

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Доля карт российской платежной системы "Мир" по состоянию на 1 января 2018 года, исходя из показателей их эмиссии, составила 11% от общего объёма рынка платежных карт, сообщил журналистам глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор системы "Мир"), Владимир Комлев, выступая на международной конференции по банковским картам.

"Карта "Мир" представляет собой порядка 11% от общего объема эмиссии карт на 1 января 2018 года," - отметил он.

По данным НСПК, сейчас в системе участвует 356 банков-эквайеров и 161 банк-эмитент. Комлев в связи с этим считает, что на количество банков-участников платёжной системы "Мир" влияет непростая рыночная ситуация.

Комлев также подчеркнул, что НСПК отслеживает в том числе "средний чек" платёжной системы. "В марте он показал тенденцию к росту, сейчас средний чек в платёжной системе "Мир" вышел на плато около 700 рублей", - отметил он. Такую сумму глава НСПК охарактеризовал как показатель здоровья платёжной системы и свидетельство того, что карты "Мир" используются для оплаты повседневных трат.

Власти РФ в 2014 году начали разрабатывать собственную платежную систему, после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard, и была создана НСПК, на 100% принадлежащая Банку России. В 2015 году проект фактически стартовал: в январе Mastercard перевел все внутрироссийские операции по своим картам на обработку в НСПК, а в июне эту процедуру осуществила Visa.