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СМИ: Банки США заморозили счета швейцарского концерна Sulzer из-за санкций против РФ


Компании / Финансы

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Счета швейцарского концерна Sulzer в американских банках оказались заморожены из-за санкций США против России, сообщают швейцарские СМИ.

В частности, швейцарское новостное агентство Awp Finanznachrichten пишет, что представитель концерна Райнер Вайхофен (Rainer Weihofen) подтвердил информацию о заморозке счетов. Отмечается, что американские банки заморозили счета концерна из-за санкций в отношении Виктора Вексельберга.

"Sulzer не входит в список американских властей", - отметил Вайхофен.

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Вексельберг и группа "Ренова".

В понедельник сообщалось, что группа "Ренова" сократит долю в швейцарской компании Sulzer ниже контрольной для уменьшения последствий для ее бизнеса от санкций США против Виктора Вексельберга и "Реновы".

 

Международный промышленный концерн Sulzer, основанный в 1834 году, работает в области технических инновационных разработок в машиностроении, производстве оборудования и изготовлении покрытий. Sulzer поставляет оборудование для нефтегазового сектора, производства электроэнергии и целлюлозы, работает в области аэрокосмических разработок и автомобилестроения. Компания работает более чем в 40 странах. Ее штат составляет 14 тысяч человек.

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