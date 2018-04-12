Доля просроченной задолженности физлиц с начала года снизилась до 6,7%

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Доля просроченной задолженности при кредитовании физических лиц снизилась до 6,7% с 6,9% с начала 2018 года, сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, выступая на расширенном заседании президиума совета Ассоциации банков России.

"Уровень просрочки по кредитам физическим лицам уже снижается. Сейчас он составляет 6,7%, на начало года составлял 6,9%. В 2018 году мы увидим проявление лучшего качества кредитного портфеля", - сказал зампред ЦБ.

Также, по словам Поздышева, доля просроченной задолженность юрлиц находилась по состоянию на конец марта на уровне 6,9%.

Качество кредитного портфеля во всех сегментах экономики улучшается по сравнению с прошлым годом, подчеркнул Поздышев.