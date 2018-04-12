FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Доля просроченной задолженности физлиц с начала года снизилась до 6,7%


Компании / Финансы

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Доля просроченной задолженности при кредитовании физических лиц снизилась до 6,7% с 6,9% с начала 2018 года, сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, выступая на расширенном заседании президиума совета Ассоциации банков России.

"Уровень просрочки по кредитам физическим лицам уже снижается. Сейчас он составляет 6,7%, на начало года составлял 6,9%. В 2018 году мы увидим проявление лучшего качества кредитного портфеля", - сказал зампред ЦБ.

Также, по словам Поздышева, доля просроченной задолженность юрлиц находилась по состоянию на конец марта на уровне 6,9%.

Качество кредитного портфеля во всех сегментах экономики улучшается по сравнению с прошлым годом, подчеркнул Поздышев.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ