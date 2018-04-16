ЦБ отозвал лицензию у московского "ОФК Банка"

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Банк России с 16 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Объединенный финансовый капитал" ("ОФК Банк"), говорится в сообщении регулятора. АСВ: Выплаты вкладчикам московского "ОФК Банка" начнутся 2 апреля через Сбербанк

Пресс-служба ЦБ отмечает, что отзыв лицензии связан с проблемами в банке, которые возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. "При этом банк осуществлял финансирование экономически взаимосвязанных предприятий указанной отрасли, применяя различные "схемы" в целях формального соблюдения установленных Банком России пруденциальных норм деятельности", - отмечается в сообщении.

Напомним, что Банк России с 21 марта ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов в "ОФК Банке" сроком на три месяца, а также ввел временную администрацию в лице АСВ сроком на полгода.

Регулятор принял такое решение для защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка. "На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО "ОФК Банк" приостановлены", - сообщал торга ЦБ.

По данным БИР Аналитик, на 1 января текущего года банк занимал 82 место в банковской системе РФ с активами в размере 63,4 млрд рублей, собственные средства - 8,1 млрд рублей, вклады - 8 млрд рублей.