ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов в "ОФК Банке"

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Центральный банк Российской Федерации ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов в "ОФК Банке", а также возложил на АСВ функции временной администрации. Об этом в среду, 21 марта, сообщила пресс-служба регулятора.

"На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО "ОФК Банк" приостановлены", - отмечается в сообщении Банка России.

ПАО "ОФК Банк" — участник системы страхования вкладов. Введение регулятором моратория на удовлетворение требований кредиторов является страховым случаем, по которому законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов", выплаты начнутся 4 апреля.

По данным БИР Аналитик, на 1 января текущего года банк занимал 82 место в банковской системе РФ с активами в размере 63,4 млрд рублей, собственные средства - 8,1 млрд рублей, вклады - 8 млрд рублей.