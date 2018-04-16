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ЦБ: Спрос россиян на валюту после введения последних санкций США умеренно вырос


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Спрос населения на иностранную валюту после введения в начале апреля санкций США против некоторых чиновников, бизнесменов и компаний РФ несколько повысился, но не достигал пиковых значений, наблюдавшихся ранее, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

США в начале апреля ввели новые санкции против России. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Это решение американских властей вызвало резкое падение курса рубля. Так, курс доллара ранее поднимался выше 65 рублей, а евро — 80 рублей.

ДолларыКрупные банки фиксируют некоторый рост спроса россиян на иностранную валюту

"Интересно отметить реакцию населения. 9 апреля спрос на валюту несколько повысился по сравнению с предыдущими днями, но не превысил обычные для последних месяцев дневные пиковые значения", - сказала Юдаева, выступая на международном банковском форуме "Казначейство 2018".

"В последующие дни по группе крупнейших банков, работающих с населением, мы время от времени видели даже обратную ситуацию: население активно продавало валюту за рубли", - добавила она.

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