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Чистая прибыль Bank of America в I квартале выросла на 30%


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2018 года составила 6,918 миллиарда долларов, что на 30% выше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности банка.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,62 доллара против 0,45 доллара в первом квартале прошлого года, прогноз составлял 0,59 доллара. Выручка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 23,125 миллиарда долларов, что на 4% больше показателя годом ранее.

Как отмечается в релизе, банк достиг рекордных показателей за квартал, в том числе по чистой прибыли. Финансовый институт также отметил положительное влияние налоговой реформы, которая была проведена в США в конце прошлого года. Расходы BofA по налогу на прибыль за квартал сократились на 25,6%, до 1,476 миллиарда долларов.

"Наша надежная модель роста продолжает приводить к соответствующим результатам. Сильная клиентская активность в сочетании ростом мировой экономики и устойчивой потребительской активностью США привели к рекордным показателям", - приводятся в релизе слова главного исполнительного директора BofA Брайана Мойнихана (Brian Moynihan).

Bank of America Corp., основанный в 1904 году, является многопрофильным финансовым институтом. Банк обслуживает около 47 миллионов клиентов в более чем 35 странах мира. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.

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