Горьков: Объем кредитов ВЭБа "Русалу" превышает 100 млрд руб

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Общий объем задолженности "Русала" перед Внешэкономбанком по кредитам составляет более 100 миллиардов рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков. "По "Русалу" порядка больше 100 миллиардов рублей, это кредиты", - сказал Горьков журналистам.
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