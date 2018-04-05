Греф оценил потери банков РФ за 1,5 недели из-за волатильности рынков в 80-100 млрд руб

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Вызванная новыми санкциями США волатильность рынков и курса рубля в последние полторы недели скажется на финансовом результате Сбербанка SBER, в целом же потери по банковскому сектору РФ составят 80-100 миллиардов рублей, считает глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"Что касается волатильности (рынков - ред.) из-за санкций, они, конечно, скажутся на финансовом результате, достаточности капитала. Понятно, что курс доллара имеет влияние на капитал и на финансовый результат, и второе - стоимость облигаций", - сказал Греф журналистам.

"В целом по банковскому сектору за прошедшие полторы недели волатильности мы оцениванием влияние в 80-100 миллиардов рублей. Это цифра будет разбиваться на две части: первая часть, как минимум 50%, может даже и больше, пройдет через капитал, вторая часть - через прибыль", - добавил глава Сбербанка.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Это решение американских властей вызвало волатильность на рынках и резкое падение курса рубля. Так, курс доллара 11 апреля поднимался выше 65 рублей, а евро - 80 рублей.