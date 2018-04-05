Deloitte Digital: РФ вошла в пятерку лидеров европейского цифрового банкинга

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Аналитики консалтинговой компании Deloitte включили Россию в топ-5 лидеров цифрового банкинга среди стран региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), следует из данных обзора подразделения компании Deloitte Digital.

В пятерку "цифровых чемпионов" в финансово-банковской сфере вошли Польша, Россия, Испания, Швейцария и Турция.

Всего экспертами компании был оценен банковский сервис 248 финансовых институтов в 38 странах региона. В рамках исследования 136 консультантов Deloitte Digital стали клиентами банков и финтех-компаний и тайно тестировали их офлайн- и онлайн-сервисы. Кроме того, аналитики опросили около 8 тысяч клиентов банков и компаний в этих же странах. Всего эксперты Deloitte Digital выделили 826 различных элементов функционала банка, качество которых затем было оценено клиентами, действовавшие в интересах Deloitte.

Как уточнило агентство РБК RBCM, в России эксперты Deloitte проверили деятельность 12 банков, в том числе Сбербанка SBER, Альфа-банка, "Тинькофф Банка", Райффайзенбанка, Рокетбанка.

По мнению аналитиков агентства, России удалось обогнать многие страны в этом списке, включая Великобританию, Францию и Австрию, за счет того, что становление этого рынка в РФ происходило уже в цифровую эпоху, а средний возраст российского банка с момента последней смены бизнес-модели составляет восемь-десять лет.