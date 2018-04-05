Fitch: Банки РФ столкнутся со сложностями только при курсе доллара выше 70 руб

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банки РФ столкнутся со сложностями только при курсе доллара выше 70 рублей, так как только 20% кредитов российского банковского сектора выданы в иностранной валюте, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch.

"Влияние (ослабления рубля вследствие санкций США - ред.) на активы и капитал большинства банков будет умеренным, так как только 20% кредитов сектора выданы в иностранной валюте. Согласно нашему предварительному анализу, курс доллара выше 70 рублей (в настоящее время 61-62 рубля) может вызвать трудности у некоторых крупных банков", - говорится в сообщении Fitch.

Вместе с тем агентство ожидает, что в этом случае ЦБ РФ сделает для банков регуляторные послабления, как это было в 2014 году.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Это решение американских властей вызвало волатильность на рынках и резкое падение курса рубля. Так, курс доллара 11 апреля поднимался выше 65 рублей. Во вторник же, 17 апреля, он колебался в диапазоне 60-62,06 рубля.