СМИ: Россию не отключат от SWIFT

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россию из-за санкций не будут отключать от системы передачи финансовых сообщений - SWIFT, заявил ее глава Готфрид Лайбрандт. Об этом газете "Ведомости" рассказали осведомленные источники.

Сегодня проходят общее собрание Российской национальной ассоциации СВИФТ и бизнес-форум SWIFT.

"Ростех" перейдет на российский аналог системы SWIFT >>

По словам Лайбрандта, SWIFT является нейтральной организацией.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что геополитическая ситуация в мире не приведет к отключению России от SWIFT.