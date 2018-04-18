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СМИ: Россию не отключат от SWIFT


Компании / Технологии / Финансы

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россию из-за санкций не будут отключать от системы передачи финансовых сообщений - SWIFT, заявил ее глава Готфрид Лайбрандт. Об этом газете "Ведомости" рассказали осведомленные источники.

Сегодня проходят общее собрание Российской национальной ассоциации СВИФТ и бизнес-форум SWIFT.

"Ростех" перейдет на российский аналог системы SWIFT >>

По словам Лайбрандта, SWIFT является нейтральной организацией.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что геополитическая ситуация в мире не приведет к отключению России от SWIFT.

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