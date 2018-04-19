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ЦБ 17 апреля возобновил покупку валюты на рынке для Минфина


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Банк России 17 апреля купил на рынке для министерства финансов валюту на сумму в 17,5 млрд рублей.Об этом в четверг сообщает регулятор.

Последний раз ЦБ покупал валюту для Минфина 6 апреля: объем операций регулятора по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах финансового ведомства с расчетами 9 апреля составил 11,6 миллиарда рублей.После этого покупка валюты была приостановлена, но, как поясняли в Банке России, изменение графика не влечет за собой снижения объявленного месячного объема.

Расписание покупки валюты для министерства в рамках бюджетного правила может меняться в отдельные дни в случае высокой волатильности на рынке, однако такое изменение графика не влечет за собой снижения объявленного месячного объема. Минфин РФ, приостановив покупку валюты из-за ослабления рубля, пока не намерен пересматривать месячный объем операций, говорил 11 апреля министр финансов Антон Силуанов.

В свою очередь, замглавы департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин 12 апреля сказал, что Банк России может в отдельные дни не покупать на рынке валюту для Минфина или уменьшать объемы, чтобы не повышать этими операциями волатильность рынка, однако не видит рисков невыполнения месячных заявок министерства.

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