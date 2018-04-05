ВАШИНГТОН, 19 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ может повысить требования к резервам банков по валютным кредитам, так как некоторые заемщики и кредитные организации недооценивают валютные риски, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

В понедельник Юдаева заявила, что ЦБ изучает возможность дополнительного ограничения выдачи российскими банками валютных кредитов. Вместе с тем, позднее глава Сбербанка SBER Герман Греф сказал, что Сбербанк не может прекратить кредитование в валюте, так как компаниям нужна валюта, например, для покупки оборудования.

"Чуть больше года назад мы повысили коэффициент риска по валютным кредитам, прежде всего заемщикам, не имеющим экспортной валютной выручки и также заемщикам из некоторых секторов: недвижимость, строительство и так далее", - напомнила Юдаева.

По ее словам, это связано это с тем, что заемщикам, конечно, нужна валюта, но при этом и банки, и заемщики недооценивают валютные риски, которые берут и сами заемщики, и которые могут возникать для экономики в целом.

"Как минимум нужно, чтобы банки на эти риски создавали адекватные резервы, если они сами эти риски недооценивают, то соответственно с помощью регулирования мы можем вменить им требования больше резервировать под эти риски", - пояснила Юдаева.